Вице-премьер РФ приезжал в Мариуполь, чтобы наказать Пушилина 6.01.2023, 11:37

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Досталось также местному гауляйтеру Иващенко.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированном россиянами Мариуполе. Он вычитал главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Вчера в Мариуполе было явление заместителя главы правительства Московии Марата Хуснуллина. Должно быть празднично, но что-то пошло не так. Из-за многочисленных жалоб мариупольцев на «приемную Путина» впервые со времен оккупации Пушилин из Иващенко получили на орехи», - написал он.

При этом Андрющенко подчеркнул, что здесь должны порадоваться за мариупольцев, но нет. Но решения и протокольные поручения оккупационных властей очень странны.

«Теплоснабжение в течение января обеспечить исключительно в «социальных объектах» и … ускорить темп сноса домов, чтобы с весны московские подрядчики начали застройку. Если подытожить, то до мариупольцев здесь дел не дойдет. Откровенное лобби своих «застройщиков» ради заработка. Не мин обороны единственным воровать из российского бюджета в конце концов", - объяснил Андрющенко.

Он отметил, что ради собственной личной наживы россияне стирают город окончательно.

«Сколько украинцев в оккупации готовы принести в жертву собственной алчности - вопрос риторический. Всех. До последнего», - добавил советник мэра Мариуполя.

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