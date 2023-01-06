Задержан начальник службы предприятия «Газпром трансгаз Беларусь»
- 6.01.2023, 11:39
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Лукашисты утверждают, что он распространял данные госслужащих.
Провластные телеграм-каналы сообщают о задержании начальника службы предприятия «Газпром трансгаз Беларусь».
В «покаянном» видео мужчина говорит, что «подписан на деструктивные телеграм-каналы» и делал репосты из «Черной книги Беларуси», в которой находил «персональные данные коллег, государственных служащих».
Как утверждают силовики, мужчина «вел агитацию в трудовом коллективе» и «распространял экстремистские материалы, направленные против Беларуси и России».
«Газпром трансгаз Беларусь» — дочернее предприятие российской компании «Газпром».