Задержан начальник службы предприятия «Газпром трансгаз Беларусь» 6.01.2023, 11:39

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Лукашисты утверждают, что он распространял данные госслужащих.

Провластные телеграм-каналы сообщают о задержании начальника службы предприятия «Газпром трансгаз Беларусь».

В «покаянном» видео мужчина говорит, что «подписан на деструктивные телеграм-каналы» и делал репосты из «Черной книги Беларуси», в которой находил «персональные данные коллег, государственных служащих».

Как утверждают силовики, мужчина «вел агитацию в трудовом коллективе» и «распространял экстремистские материалы, направленные против Беларуси и России».

«Газпром трансгаз Беларусь» — дочернее предприятие российской компании «Газпром».

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