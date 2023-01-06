В Пентагоне жестко отреагировали на рождественское «перемирие» Путина

В Пентагоне жестко отреагировали на рождественское «перемирие» Путина2
- 6.01.2023, 11:44
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Американское оборонное ведомство напомнило о «длительном послужном списке России».
В Минобороны США скептически относятся к заявлению российского диктатора Владимира Путина об объявлении «перемирия» в Украине с 6 по 7 января.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
По его словам, американское оборонное ведомство учитывает «длительный послужной список России» в пропаганде, дезинформации и непрерывных нападениях на украинские города и граждан.
«С нашей точки зрения, если бы Россия действительно была заинтересована в прекращении насилия и кровопролития, которые они принесли украинцам, она бы немедленно ушли из Украины. И эта война бы закончилась сейчас, но, похоже, этого не будет», — сказал Райдер.
Представитель Пентагона добавил, что внимание ведомства и дальше будет сосредоточено на поддержке Украины, ведь украинцы борются за защиту своего государства.
Как сообщал сайт Charter97.org 5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.