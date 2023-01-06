«Вы сами за все заплатите, а там посмотрим» 7 6.01.2023, 11:51

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Минчанин трижды обращался за помощью по страховке за границей и каждый раз разбирался сам.

Белорус в 2022 году несколько раз выезжал за границу. Там его ребенку нужна была помощь врачей, но ее ни разу не удалось получить по страховке, которая должна была обеспечить прием и покрыть расходы. Мужчина говорит, что до войны в Украине все было совсем по-другому. «Зеркало» рассказывает эту историю. В целях безопасности имя героя изменено.

«В Абу-Даби предложили поехать в больницу за 40 километров от нас»

Минчанин Антон часто выезжает из Беларуси в другие страны, и во время поездок уже несколько раз случались проблемы со здоровьем и приходилось пользоваться страховкой. Мужчина говорит, что до войны вопросов с получением медпомощи не было.

— Раньше звонишь или пишешь им в скайп, они просят фото паспорта, штампа о пересечении границы и сам страховой полис, адрес — и приезжает скорая помощь. Так происходило и со мной в Нидерландах, и с моим ребенком в Турции. Скорая отвозила в больницу, там оказывалась помощь, и нужно было просто подождать подтверждения оплаты. После эта же скорая отвозила нас обратно. Никаких денег и проблем — полная забота и отличный сервис, все проходило быстро и прекрасно. Единственное, первый раз мы это подтверждение ждали 30 минут, а второй — три часа, — рассказывает мужчина.

Ребенку мужчины два года. За последние полгода было три случая, когда за границей малышу понадобилась помощь врачей. Минчанин обращался в сервисный центр, который занимается организацией медицинской помощи на месте, — «Балт Ассистанс». И каждый раз, по его словам, там просили оплатить медицинские услуги самостоятельно, собрать чеки, а дальше обещали «рассмотреть заявку на возмещение» этих расходов.

— Мы в Испании, май 2022-го. Ребенок болеет — сильнейшее отравление с тошнотой, диареей, не может спать. Пишу-звоню в страховую — там говорят: «У нас нет клиник в вашем городе. Давайте, вы сами все оплатите, сами доедете, а мы потом, когда вы будете в Беларуси, рассмотрим вашу заявку на возмещение», — пересказывает беседу Антон.

По его словам, похожая ситуация произошла и когда он с семьей спустя несколько месяцев был в ОАЭ. Тогда в службе поддержки мужчине сказали, что его страховка не действует на территории этого государства. Хотя в страховом полисе было указано обратное.

— После нам предложили в Абу-Даби поехать в какую-то больницу за 40 километров от нас. На чем я поеду, как я буду платить там? — задавался вопросом мужчина.

«Мне нужно было отдать 500−600 евро и потом надеяться, что мне их вернут?»

В конце ноября Антон уже был в Румынии, и там тоже заболел ребенок. Справляться в очередной раз пришлось самим:

— Двухмиллионный город. Снова говорят, что у них нет тут клиник. Я им пишу, что вокруг меня их штук пять! Они два дня мне отвечали, что не могут дозвониться куда-то, с кем-то договариваются. То что кто-то там не хотел получать их платежи, то кто-то не верит в их гарантийное письмо. Вы же страховая, у вас должно быть заранее все договорено, а не когда человека нужно спасать! Два дня! Все это время я звонил им каждые три-четыре часа, даже ночью, потому что ребенку было очень плохо. Ответ был один: вы сами за все заплатите, а там посмотрим.

По словам Антона, в «Балт Ассистанс» пообещали, что свяжут с доктором по телефону, а в итоге направили с ребенком в местную государственную больницу, там прием бесплатный. После обследования выяснилось, что у ребенка воспаление легких.

— Эти два дня украли у моего сына, пока дурили мне голову, подвергли его жизнь опасности. И слава Богу, что все обошлось, — говорит мужчина. — В коридоре в очереди нам пришлось ждать четыре часа, вокруг была еще куча больных детей.

Все три раза семья не решалась пользоваться такой страховкой, где все нужно платить самим, справлялась самостоятельно. Мужчина не уверен, что получилось бы после получить компенсацию. Да и семья не рассчитывала, что в поездку нужно взять лишние сотни евро на оплату медуслуг:

— Поход к врачу, когда кому-то плохо, может не закончиться просто осмотром — будет какой-то комплекс мер, исследований, поэтому мы не шли и справлялись через знакомых. В Румынии нам сделали тест на ковид, на грипп, полный анализ крови, рентген и что-то еще, плюс прием доктора. В Испании, когда было отравление у ребенка, только прием стоил 120 евро, еще были бы анализы, а вдруг бы сказали оставаться в стационаре? Мне нужно было отдать 500−600 евро, или сколько там вышло бы, и потом надеяться, что мне их вернут? Когда у тебя страховка, ты не рассчитываешь, что будешь выживать за границей или искать какие-то деньги. Я же заплатил, чтобы обезопасить себя от этого. Ладно бы это произошло в одной стране, но тут три разные. Не думаю, что в Эмиратах не болеют белорусы. Это не самое редкое направление, как и Испания.

Во всех этих поездках мужчина покупал страховку у разных компаний — «Купала», «Таск», «Белнефтестрах». Но дальше за границей работой со страховыми случаями занимается «Балт Ассистанс». Мужчина решил обратиться к журналистам и рассказать о своем опыте другим белорусам, которые тоже собираются в путешествия или по делам за рубеж.

— У кого ни покупаешь страховку, всегда потом выходишь на «Балт Ассистанс». Выходит, люди, которые сейчас едут за границу, в принципе под угрозой, потому что никто им не будет помогать. Если нет денег, чтобы оплатить лечение, тебе конец. Это же может обернуться человеческими смертями в буквальном смысле! Или разорением — в некоторых странах могут выставить большой счет. Не знаю, кто возит с собой тысячи евро, — на эмоциях говорит Антон. — То, что начало твориться после того, как Россия напала на Украину, — какой-то бред. Если они больше не ассистанс (сервис, который оказывает услуги туристам за границей. — Прим. ред.), нам сильно нужен другой, потому что с этим работать невозможно. Это некорректная работа. Они просто знают, что в следующий раз ты придешь и опять купишь их страховку, потому что в стране нет другой (на самом деле это не так, об этом ниже. — Прим. ред.).

«Балт Ассистанс» — российский сервис. На его сайте указано, что «заботу о своих клиентах» его специалистам доверили 52 страховые компании России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. А по всему миру с ним сотрудничают более 30 тысяч провайдеров, в том числе многопрофильные государственные и частные медучреждения, частные врачи.

С этим сервисом работают не все белорусские страховые компании. К примеру, у «Белгосстраха» свой ассистанс, у «Імкліва» — тоже российский, но другой — «Савитар ГРУП», у «Евроинс» также другой российский партнер.

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