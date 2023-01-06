Путин, сил нет – сдавайся 2 Альфред Кох

6.01.2023, 11:59

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Альфред Кох

Или беги, а не объявляй «перемирие».

Великий и ужасный Димон Медведев написал, что фрегат «Адмирал Горшков» отправился к американским берегам со сверхзвуковыми «Цирконами» на борту. И тут же вся российская машина пропаганды заголосила на все лады: ах, «Цирконы», ах, 9 махов, ах, никакая ПВО не возьмет, ах, долетят куда надо, ах, ядерные боеголовки… Короче, очередной анало-говнет.

Дима, успокойся. И поменяй подгузник. Ты слишком напрягся. Тебе это противопоказано.

Вопрос первый: а куда делся крейсер «Адмирал Горшков»? Да, да, тот самый авианосец, что сделали в украинском Николаеве. 270 м длины, 45 тыс. тонн водоизмещением… Куда пропал? Продали в Индию… Ах, какая жалость. Теперь это авианосец «Викрамадитья»...

А что взамен нового авианосца не сделали? Денег навалом, величие России, глобальное влияние, сверхдержава… А взамен всего лишь - фрегат… Водоизмещение почти в десять раз меньше. И длина всего 135 м (меньше яхты Усманова). Это как понимать? Некрасиво. Денег пожалели на величие державы? И так сойдет? Лучше виллу в Тоскане купить? Правильно…

Только тут уж что-нибудь одно: либо величие державы, либо из казны воровать. Либо воевать, либо Тимуру Новикову дворцы в центре Москвы строить. Одновременно и то и другое не получается. Да, собственно, уже и не получилось. Десять месяцев крови и позора. И ни одного генерала в тюрьме. Все при дворцах. Включая тебя, убогого.

Вопрос второй: ок, «Цирконы» гиперзвук, поджилки трясутся, кровь стынет в жилах, пиз…ец Вашингтону! Короче, все понятно… А вот фрегатик-катерок ваш, он что, тоже сверхзвуковой? Нет? Нет… Максимум - 29 узлов… То то же и оно то же…

Так вот по нему и будут бить. Еще до того, как он эти ваши «Цирконы» выпустит. При малейшей опасности. На всякий случай. Особенно если (как ты говоришь) он встанет в сотне миль от Вашингтона.

Какой смысл метить в ракеты, когда можно уничтожить их носитель? Как? Каком к верху! Если уж крейсер «Москву» потопили, так как-нибудь и ваш фрегат сумеют. Хотите попробовать? Милости просим, подплывайте к Вашингтону.

Так что мой тебе совет, Дима. Ты так расточительно подгузники больше не трать. Они тебе скоро понадобятся. В большом количестве. Ей-ей. Скоро будут у тебя настоящие поводы для беспокойства. Как не крути, а ты в шорт-листе. Имей это в виду. До…елся ты уже лет на сорок точно.

Теперь Путин с Гундяевым решили, что все кругом дураки и клюнут на их слезоточивую мелодраму про «рождественское перемирие». Дешевый трюк. Оперетка! Надеюсь, что никто это не купит. Смехотворное перемирие на 12 часов, которое даст возможность, как правильно заметил Байден «глотнуть Путину кислорода»? Дураков - нема. Кажется Эрдоган посоветовал Путина одностороннее прекращение огня? Вот пусть и прекращает. Односторонне. Как флюс.

Сначала ты развязываешь драку, потом начинаешь уставать и говоришь противнику: давай чуток отдохнем, а то у меня уже сил нет… Это так не работает, дядя. Сил нет - сдавайся. Или беги. Ты оккупант. Ты убийца. Уставший убийца не предлагает перекур. Он капитулирует.

Русский солдат! Сдавайся! В плену тебя ждет хороший прием и теплое питание. Судя по тому, что рассказывают якутские мобики, со жратвой у «второй армии мира» реальные проблемы… Тут, похоже, их костлявая рука голода скоро косить начнет почище HIMARSов. Во славу бриллиантов и шуб генеральских жен. Тут ведь тоже: либо еда для солдат, либо бриллианты для жен. И выбор уже сделан…

Заметили? Кого только не ругают все эти российские «военкоры». Такие они храбрые! Такие бескомпромиссные! Не взирая на лица! И Шойгу у них плохой, и Лапин. И то не так и это не эдак. Только вот никто из них ни разу не потребовал посадить Тимура Новикова. А ведь он главный виновник этого всего страшного позора. Главнее Шойгу с Герасимовым. Чего так? Парадокс однако…

А тем временем Байден с Шольцем договорились все таки начать поставки тяжелых БМП «M2 Bradley» и «Marder» для ВСУ. А Макрон аналогичное решение по поводу легкого танка AMX-10RC принял еще вчера. Так что не за горами и Abrams’ы с Leopard’ами. А еще Германия поставит Украине дополнительную батарею ЗРК «Patriot». И все это весит намного больше, чем «Цирконы» на каком-то железном корыте, которое в океане как на ладони…

И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что дело наше - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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