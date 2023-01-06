Защитники Киева отработали уничтожение вторгающихся из Беларуси колонн 1 6.01.2023, 12:06

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Сильные кадры с северной границы Украины.

Украинские военные проводят учения на северной границе страны. Они отрабатывают уничтожение вражеских колонн, ДРГ, а также ведение оборонного боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Фото: командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк (GettyImages)

«На северной границе продолжаются учения управления 120 бригады Сил территориальной обороны ВСУ и подчиненных подразделений в составе группировки сил и средств обороны Киева», - говорится в сообщении.

Указано, что при практических действиях в обстановке, максимально приближенной к боевой, личный состав учился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, противодействовать диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, стрелковыми подразделениями отрабатывалась тактика контрнаступательных действий для возврата и удержания условно утраченных позиций, слаженность стрелковых подразделений и артиллерии.

Как сообщал сайт Charter97.org, недавно Павлюк рассказывал, что украинские военные готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить противника еще на границе.

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