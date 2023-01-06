ВСУ разгромили позицию армии РФ в лесу под Кременной 6.01.2023, 12:18

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Оккупантов выбили из важного опорного пункта.

На севере Луганщины украинские бойцы медленно, но постоянно выбивают врага с насиженных позиций. Для оккупантов «запахло жареным» под Кременной: очевидно, это побудило российское командование прислать на этот отрезок подкрепление.

Яркие кадры уничтожения враждебной позиции в лесу на стыке двух областей – Донецкой и Луганской (направление Кременной) – обнародовала 6 января мониторинговая инициатива DeepState.

Артиллерия ВСУ при поддержке аэроразведки метко попала в лесной «опорный пункт» противника в Луганской области, а также поразила по крайней мере две единицы российской бронетехники и до десятка единиц живой силы оккупантов.

Ориентировочные координаты локации: 48.9884, 38.1528. Это – лесничество вблизи поселка Диброва и Кузьмино, до окрестностей Кременной – около 6 км. В настоящее время эта территория отмечена на карте DeepState как «серая зона».

Обозреватели проекта также отметили, что на Сватовском направлении продолжаются позиционные бои на южном фасе.

Независимый военный аналитик Деф Мон, комментируя ситуацию под Кременной, отметил, что Генштаб ВСУ в оперативной сводке от 5 января сообщил об обстреле в районе крошечного населенного пункта Кузьмине: «Это впервые, и я думаю, что это может свидетельствовать об определенном прогрессе ВСУ в данном направлении».

Kreminna

The AFU repulsed an attack around Ploshchanka. The Ukrainian general staff reported a shelling in the area of the tiny settlement Kuz'myne. This is the first time and I think it might indicate some advances in the area by the AFU. pic.twitter.com/t7Kiav3A0q — Def Mon (@DefMon3) January 5, 2023

В то же время, по информации военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, противник приступил к переброске части своих сил и средств из Бахмутского направления в район Кременной. Это может свидетельствовать о том, что ситуация на севере Луганской области – критическая для россиян. Ведь, если с направления сосредоточения основных усилий снимают войска на другой отрезок, это значит, что у врага где-то «подгорает».

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