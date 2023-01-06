Пенсионные новшества в Беларуси 2023: страховой стаж продолжит расти 4 6.01.2023, 12:19

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Пенсионный возраст достиг максимума.

Пенсионная «реформа», начатая в Беларуси в 2017 году, продлится до 2025 года, сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси. И если в 2022 году пенсионный возраст достиг своего максимума – 58 лет для женщин и 63 года для мужчин – и пока больше не растет, то все остальные параметры неуклонно идут вверх, пишет «Комсомолка».

Среди этих параметров, например, страховой стаж – то есть время, за которое организация, где вы работаете, уплачивает за вас взносы в ФСЗН (о том, что входит в страховой стаж, а что нет, подробно здесь). И если в 2022 году страховой стаж равнялся 18,5 годам, то с 1 января 2023 года он вырос на полгода до 19 лет. В 2024 году для выхода на пенсию по возрасту надо будет иметь 19,5 лет страхового стажа, в 2025 – 20 лет.

И если страховой стаж растет каждый год на полгода, то заработок, исходя из которого исчисляется пенсия, каждый год увеличивается на один год. В 2023 году этот показатель составит 29 лет (в 2022 году был 28), в 2024 году будет 30 лет, в 2025 – 31 год. Это значит, что в 2023 году человек, который выходит на пенсию, должен предоставить справки о заработной плате с предприятий и фирм, на которых он трудился 29 последних лет. Облегчит ситуацию то, что с 2003 года в Беларуси введен персонифицированный учет и у всех работников есть карточки соцстрахования, а в базе данных отражены в том числе и зарплаты. Это значит, справки о зарплате пенсионеру 2023 года придется собрать за период с 1994 по 2003 год.

В течение переходного периода (с 2017 по 2025 год) требования к пенсионному возрасту и стажу действуют в течение календарного года, на который они предусмотрены. Поэтому важна дата обращения за пенсией. Это касается в первую очередь тех, чей день рождения выпадает на конец года. Замешкались, пришли с документами в управление соцзащиты не в ноябре-декабре, после дня рождения, а в январе будьте готовы к тому, что с 1 января подрос и страховой стаж, и годы, за которые надо собрать справки о зарплате.

Кстати, документы на оформление трудовой пенсии в Беларуси специалисты советуют собирать за полгода до наступления пенсионного возраста. Все потому, что сбор документов о зарплате за последние 29 лет может вызвать проблемы, многочисленные запросы и даже судебные тяжбы.

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