Католический праздник Трех Королей: история и традиции 6.01.2023, 12:25

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фото: PAP

Как этот день отмечают в Польше.

Богоявление или Крещение христиане западного обряда ежегодно отмечают 6 января. Среди поляков этот день известен как праздник Трех Королей.

Кем были три короля? Какая символика Богоявления? Приходится ли на 6 января выходной день в Польше? А также об истории и традициях празднования Крещения Господня за границей рассказывает сайт 24tv.ua.

Богоявление 2023: будет ли 6 января выходной день в Польше

В этом году праздник Трех Королей выпадает на пятницу, а это значит, что поляков ждут долгие выходные. 6 января работникам не нужно идти на работу, а польским ученикам и студентам – на учебу.

Следует напомнить, что в этот день магазины также будут закрыты. Будут работать только отдельные аптеки и АЗС.

История праздника Богоявления (Крещение)

Праздник Богоявления – один из древнейших христианских праздников. Его история уходит в 3 век. Тогда это ассоциировалось с Рождеством. Разделение этих двух праздников произошло в конце 4 века, с тех пор главным элементом Богоявления стало событие, когда мудрецы с Востока поклонились младенцу Иисусу и преподнесли ему дары: золото, ладан и смирну.

Кем были три короля: имена и символика

В соответствующему отрывке Евангелия имена волхвов не упоминаются, их называют просто «волхвами с Востока». А по средневековой традиции они именуются Каспер, Мельхиор и Бальтазар. Существуют разные теории о том, откуда взялись волхвы: одни предполагали, что они братья из Персии, а другие говорят, что волхвы пришли из разных уголков мира. Каждый из них символизировал разный период жизни и происхождения.

• Каспер – в рождественском вертепе его чаще всего изображают как молодого темнокожего мужчину. Каспер символизировал бы Африку.

• Мельхиор – мудрец с длинной бородой. Континент, который он символизирует, – Европа.

• Бальтазар – чаще всего его изображают как мужчину среднего возраста с коротко подстриженной черной бородой. Он символизирует Азию.

Разный возраст волхвов, в свою очередь, должен был символизировать отдельные этапы в жизни человека. Мол, Бог открывается всем людям, независимо от возраста или места происхождения.

Как поляки отмечают праздник Трех Королей: традиции прошлого и настоящего

На протяжении веков возникло много разных традиций, связанных с этим праздником. В прошлом люди ходили от дома к дому и пели песни, связанные с Тремя Королями, детей угощали круассанами, которые назывались «szczodraki», а дом освящали благовониями. В восемнадцатом веке стала популярная традиция освящать мел и расписывать ним дом.

Сейчас поляки, кроме обязательной святой мессы, также расписывают входную дверь освященным мелом. Как правило, пишут первые три буквы имен волхвов: K + M + B или первые буквы латинской фразы Christus Mansionem Benedicat (Пусть Христос благословит этот дом) – C + M + B. Кроме этого, кадят дома благовониями.

Все популярнее становятся процессии Трех Королей, которые проходят по улицам как малых, так и больших городов. Участники наряжаются в восточных волхвов, одевают на головы венцы и поют рождественские песни и колядки.

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