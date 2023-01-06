Поцелуй Иуды Константин Елисеев, nv.ua

6.01.2023, 12:49

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Константин Елисеев

фото: president.gov.ua

Пять причин путинского «перемирия».

Инициатива Москвы о «рождественском перемирии» вряд ли является эпизодом или христианским жестом доброй воли и открытости со стороны кремлевского диктатора. Скорее речь идет о попытке изменить правила игры в продолжающейся российской войне против Украины. Позволим себе утверждать, что эта попытка последней не будет. И вот почему.

Во-первых: российская оккупационная армия беспомощно проигрывает на фронтах Украины. Новые западные обязательства по оружию для нашего государства, о чем будет объявлено уже во время следующей встречи в формате Рамштайн в этом месяце, делают перспективу военного противостояния для Путина вполне очевидной. Победы не будет, а стыд проигрыша постоянно приближается. Объявление перемирия — это признание.

Во-вторых: за время своей неспровоцированной и преступной войны Кремль вполне ощутил последствия изоляции в мире. Число друзей Путина приближается к нулю. Да и тех, кого можно назвать партнерами, теперь в Москве считают по пальцам одной руки. Северная Корея и Иран, где собирает хоть какую-то помощь российский диктатор, яркое свидетельство одиночества России в мире. И хотя да, еще можно говорить об отдельных странах отдаленных регионов как Африки или Латинской Америки, важнее тенденция. И тенденция эта идет к сужению роли России на международной арене. Заявления Москвы о том, что вытеснить РФ из, например, ближневосточного урегулирования, не удастся — именно об этом.

В-третьих: кроме развязанной войны против Украины и всего коллективного Запада Путин еще умудрился развязать и войну внутри самой России. Своеобразный второй фронт, на который, совершенно очевидно, путинский режим не рассчитывал еще 24 февраля 2022 года. Какой бы закрытой ни была Россия, и как бы ни контролировали потоки информации, путинская война в Украине вошла не только в каждый российский город и поселок, но и в каждую российскую семью. В противном случае не было бы лавинообразного бегства тысяч россиян из страны на фоне частичной мобилизации, многочисленных случаев сдачи в плен или появления движения партизанского сопротивления внутри самой России.

В четвертых: путинский режим теряет источники сдерживания внутреннего единства, а следовательно и управляемости. Совершенно очевидно, что пробуксовывают и фейковая денацификация Украины, и придуманная российской пропагандой идея отечественной войны, и навязываемый обществу нарратив о войне против всего коллективного Запада. Чтобы все эти искусственные идеи начали наполняться содержанием, Кремлю нужен «зажигатель», который был бы способен создать цепную реакцию и придать легитимности действиям России.

В-пятых: «зажигатель» Путину нужен и для внешней аудитории, где последние остатки международной рукопожатости постоянно расползаются от приобретенной за последний год токсичности России.

И именно в этот момент Путин объявляет об одностороннем «рождественском перемирии», целясь в России в сомневающихся в справедливости этой войны Путина. И тех за пределами России, кто не глубоко в материале и готов купиться на ее имидж как такой, которая действительно готова к переговорам с Украиной. Это хорошо продуманная ловушка как для Украины, так и для западных союзников.

Согласие на нее — это начало игры по кремлевским правилам и сценарию. Путинский режим покажет, что владеет стратегической инициативой и в дальнейшем будет использовать этот прецедент при первой возможности. В любом случае, российская пропаганда будет пытаться выставить Киев недоговороспособным, коварным и агрессивным. Это и есть ключевая проблема, которую следует решать.

На следующей неделе планируется заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению украинского вопроса. Не исключено, что под это заседание Путин и выходит в свет со своей версией поцелуя Иуды. Задачи отечественной дипломатии разъяснить самый высокий уровень коварства и цинизма Москвы (не убежденным, а тем, кто готов «услышать Путина»), от которой нельзя ждать христианских жестов и подлинной готовности к миру.

Константин Елисеев, nv.ua

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