В Минске продают дом за рекордные $3,65 миллиона
- 6.01.2023, 12:51
Он находится в поселке, построенном в 2015-ом году.
В конце 2022 года на продажу выставили особняк за 3,65 миллиона долларов, который на сегодня является самым дорогим продающимся домом в Беларуси. И это при том, что он не достроен. Но такую цену продавец обуславливает в числе прочего локацией. «Элитнее, чем Дрозды. Дороже, чем Италия», — пишут в объявлении. Realt.by рассказывает, где же находится этот коттедж.
Что это за дом?
Этот трехэтажный кирпичный дом построен (но не завершен) в 2015 году. Кровля — мягкая черепица, подоконники — камень. Все городские коммуникации проведены.
Площадь дома — 1365 квадратных метров. Участок — 25 соток.
— Элитнее, чем Дрозды. Дороже, чем Италия. Все как вы любите! Поселок закрытого типа. Аналогов в РБ нет. Эксклюзив и прочие эпитеты. На территории всего 20 коттеджей. Охрана, КПП, видеонаблюдение, огороженная территория и прочие прелести. Для вашего комфорта закрытая беседка с кухней, большой зоной для барбекю, караоке, искусственный зарыбленный водоем, дорожки для прогулок, теннисные корты, детские площадки, — пишут в объявлении.
И что это за поселок?
Поселок, о котором идет речь, находится в тупике улицы Кольцова. Он построен в 2015 году. С одной стороны от него лес, с другой — Цнянское водохранилище.
Формально этот поселок разделен на два земельных участка, но физических границ между этими участками нет. Один был передан в аренду компании «Дана Астра», другой — кооперативу «Новое Кольцо». Именно эти организации отвечают за содержание и благоустройство поселка, а также за пропуск на его территорию.
Продающийся особняк находится на участке, которым заведует «Новое Кольцо». Здесь каждый придомовой участок принадлежит собственнику конкретного дома.
В этом поселке есть и свои улицы — например, улица Стефании Станюты. В 2019 году была такая история, что правнучку Станюты Мелитину не пустили на улицу имени ее бабушки, потому что поселок — закрытый. Это получило резонанс в СМИ и в итоге представители «Даны» даже провели Мелетине и ее отцу провели экскурсию по этой закрытой улице.