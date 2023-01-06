Пьяный гауляйтер Мариуполя на детском празднике со смехом заявил о «больших испытаниях» 6.01.2023, 12:51

1,522

Ставленник оккупантов произнес циничную речь.

Гауляйтер оккупированного Мариуполя Константин Иващенко посетил детский праздник в нетрезвом состоянии. Более того, он с усмешкой заявил, что дети в 2022 году «пережили большие испытания».

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандисты не постеснялись показать речь пьяного коллаборанта «по всем каналам». «Гре*аный стыд. Это просто днище. Со всех сторон», – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра также показал фрагмент записи с циничной речью Иващенко.

«Наши детки в этом году пережили очень большие испытания», – говорит на видео гауляйтер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».