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Пьяный гауляйтер Мариуполя на детском празднике со смехом заявил о «больших испытаниях»

  • 6.01.2023, 12:51
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Пьяный гауляйтер Мариуполя на детском празднике со смехом заявил о «больших испытаниях»

Ставленник оккупантов произнес циничную речь.

Гауляйтер оккупированного Мариуполя Константин Иващенко посетил детский праздник в нетрезвом состоянии. Более того, он с усмешкой заявил, что дети в 2022 году «пережили большие испытания».

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандисты не постеснялись показать речь пьяного коллаборанта «по всем каналам». «Гре*аный стыд. Это просто днище. Со всех сторон», – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра также показал фрагмент записи с циничной речью Иващенко.

«Наши детки в этом году пережили очень большие испытания», – говорит на видео гауляйтер.

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