Медведеву снова стало плохо 4 6.01.2023, 13:02

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Дмитрий Медведев

Фото: Anadolu

Экс-президент России выдал очередную порцию бреда.

После того, как Путин объявил «рождественское перемирие», на Россию обрушился шквал критики и обвинений. Такая реакция особенно не понравилась экс-президенту России Дмитрию Медведеву.

Как сообщают российские СМИ, замглавы российского Совбеза снова наговорил очередную порцию глупостей. Он заявил, что «украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли».

Заместитель председателя Совбеза России сказал, что большинство оккупантов спокойно выдохнули, когда «услышали отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество». По его словам, «теперь будет меньше проблем и лукавства».

«Людей, упустивших возможность сходить в церковь, жаль. А вот у свиней нет никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратвы от хозяев. На этом основывается дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», – выдал Медведев.

Также он упомянул министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Российский политик назвал ее «малограмотной немецкой бабой», когда она заявила, что «рождественское перемирие» по сценарию Кремлю недопустимо.

На что Медведев ответил, что «наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных».

Отметим, что путинский приспешник неоднократно позорился подобными заявлениями, которые весь цивилизованный мир просто высмеивает.

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