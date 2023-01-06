Британская разведка сообщила об огромных потерях России из-за «ЛДНР» 6.01.2023, 13:11

В последнее время они значительно возросли.

Дальнейшее содержание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей будет дорого обходиться России в политическом, дипломатическом и финансовом аспекте.

Даже до того, как началась полномасштабная война в Украине, эти территории значительно истощали российские финансы, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

«Теперь Кремль открыто предан поддерживать их. Эта поддержка, вероятно, обернется огромными политическими, дипломатическими и финансовыми затратами для России, которые не будут прекращаться долго и после текущей фазы конфликта», - добавили в разведке.

По данным разведки, статус и идентичность «ЛДНР», вероятно, до сих пор вызывают разногласия в рамках российской системы.

Стоит отметить, что боевики из незаконных формирований «Луганской и Донецкой народных республик» 31 декабря 2022 года формально были интегрированы в российские вооруженные силы.

«Президент Путин представил подразделениям их боевые флаги во время визита в Ростов-на-Дону», - говорится в сообщении.

Россия утверждает, что так называемые «ЛДНР» являются неотъемлемой частью РФ после проведения в сентябре 2022 года «референдумов о присоединении».

Разведка напоминает, что РФ скрыто контролировала оккупированные части Донецкой и Луганской областей с 2014 года, создав в «ДНР» первый «армейский корпус», а в «ЛНР» - второй «армейский корпус», там были российские офицеры.

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