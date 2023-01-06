В Беларусь прибыл очередной поезд с военной техникой РФ

В Беларусь прибыл очередной поезд с военной техникой РФ8
- 6.01.2023, 13:14
- 4,828
Она может быть использована для перевозки солдат на войну в Украину.
Как сообщает Минобороны Беларуси, в страну прибыл еще один поезд с российской военной техникой. На опубликованных снимках видно, что на платформах, в основном, грузовики с буквами Z на бортах. Часть из них ранее дислоцировались в Костромской области России.
Формально все это будет включено в состав «региональной группировки» войск Беларуси и России, которая «наращивается» в нашей стране. Реально же эта военная техника может быть использована для перевозки солдат на войну в Украину.
Ранее сайт Charter97.org писал, что глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.