В Беларусь прибыл очередной поезд с военной техникой РФ 8 6.01.2023, 13:14

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Она может быть использована для перевозки солдат на войну в Украину.

Как сообщает Минобороны Беларуси, в страну прибыл еще один поезд с российской военной техникой. На опубликованных снимках видно, что на платформах, в основном, грузовики с буквами Z на бортах. Часть из них ранее дислоцировались в Костромской области России.

Формально все это будет включено в состав «региональной группировки» войск Беларуси и России, которая «наращивается» в нашей стране. Реально же эта военная техника может быть использована для перевозки солдат на войну в Украину.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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