Кувалдинг, капельница и снятие кожи: «вагнеровец» рассказал о казнях в ЧВК 8 6.01.2023, 13:27

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Самой «гуманным» считается, когда наемнику дают шанс погибнуть на поле боя.

Один из наемников ЧВК «Вагнер» на условиях анонимности заявил о применении нескольких видов «казней» для боевиков. Самой распространенной из них является расстрел.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, расстрелять «вагнеровцев» могут практически за что угодно.

«Самая распространенная казнь-это обычный расстрел. Не потому, что гуманно, а потому что прагматично и удобнее всего.

Расстрелять могут за борзость с инструкторами, отказ выполнять приказ, за мародерку, алкоголь, сигареты, изнасилование и тому подобное. Но это - именно казнь, тогда как могут просто «наказать»: прострелить ногу, сломать ноги, дать очень опасное задание», - рассказал «вагнеровец».

Наемник подтвердил, что «Вагнер» практикует дикарские казни кувалдой. Впрочем, такие казни применяют, когда произошел «большой залет». Кроме того, провинившихся «вагнеровцев» могут пытать, снимать с них кожу и отправлять в бой без реальной возможности вернуться живым.

«Для кувалдинга необходим большой залет - именно предательство. Об этом больше разговоров. Были разговоры, как за предательство своего просаживали животом на тэны для сауны и включали их. Аналогично – снятие кожи и капельница за убийство командиров. Как «добрый» вид казни - однозначно роковая задача, где выжить в принципе не реально: штурм позиций до упора; разведка боем без шанса вернуться и т.д. Нельзя сказать, что это регламентированная казнь, но она стала какой-то традицией, когда бойцу дают шанс на нормальные похороны и выплаты семье», - поделился «вагнеровец».

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