В Минске идет второй день суда над Алесем Беляцким 2 6.01.2023, 13:38

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Свидетели в суд не явились.

В суде Ленинского района Минска 6 января продолжается суд «по делу Вясны» над председателем правозащитного центра «Вясна» и Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким, его заместителем Валентином Стефановичем и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиром Лабковичем, а также Дмитрием Соловьевым, который был вынужден покинуть Беларусь, — его судят заочно.

Четырех правозащитников обвиняют по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок») — они не признали вину ни по одной вменяемой им статье Уголовного кодекса.

Дело рассматривает судья Марина Запасник, а государственное обвинение поддерживает Александр Король. Трое политзаключенных содержатся под стражей с 14 июля 2021 года — им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Что известно о суде?

Суд проходит в открытом режиме. Правозащитники в зале суда находятся в наручниках и за решеткой. На первом заседании политзаключенные заявили ряд ходатайств, среди которых — вести судебный процесс по-белорусски, предоставить переводчика с русского на белорусский язык, изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, снять наручники, ознакомиться с материалами дела и другие. Во всех ходатайствах было отказано, а некоторые судья даже не стала рассматривать.

Прокурор зачитывал обвинения правозащитникам два часа. Они не признали вину.

По делу всего 283 тома материалов по 300 страниц — это рекорд по объему по политическому процессу в Беларуси. По делу проходят порядка 100 свидетелей. Что примечательно, интересы Дмитрия Соловьева, которого судят заочно в порядке специального производства, на суде представляет назначенный следствием адвокат. Он отмечает, что не знает ни его имени, ни пола.

На процессе установили порядок судебного следствия: сразу допросить свидетелей, затем изучить письменные материалы дела, и при необходимости — вещественные доказательства, и в последнюю очередь допросить самих политзаключенных правозащитников. 5 января допросили основателя и главного редактора «Народной воли» Иосифа Середича и зачитали показания правозащитницы Алены Лаптенок. Остальные свидетели на суд не явились.

6 января на суде продолжается допрос свидетелей. Сегодня допросили главного редактора издания «Свободные новости плюс» Василия Зданюка. Он сообщил суду, что получал деньги от Алены Лаптенок за публикацию статей авторства сотрудников правозащитного центра.

Свидетелю предъявили расписки, согласно которым ему передавались суммы свыше двух тысяч евро, но он только удивился им и возмутился, поскольку такие суммы он не получал никогда.

В связи с тем, что главная редактор «Новага Часу» Оксана Колб была вынуждена покинуть Беларусь из-за преследования и ее не смогли допросить на суде лично, были зачитаны ее показания, данные в ходе следствия.

Суд продолжается.

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