Беларусь превращается в Тортугу 4 6.01.2023, 13:40

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Процесс завершился принятием двух безумных «законов».

Хунта продолжает создавать альтернативную инвестиционную привлекательность. Без каких-либо обсуждений и в рекордные сроки приняты и опубликованы (хоть за это спасибо) два новых «закона» об изъятии имущества и о внешнем управлении, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Фактически эти «шедевры» завершают формирование законодательного рабства для тех, кто когда-то решил вложить деньги в экономику. Вкратце - отныне инвестор должен работать на хунту и точка.

1. Определенным лицам продавать имущество своих предприятий без согласования с правительством Головченко запретили ранее.

2. Если приостановить работу - внешнее управление, которое ничем от конфискации не отличается по сути.

3. В качестве финальной меры - конфискация именем хунты в ее же пользу.

Наверное, от таких мер альтернативного стимулирования инвестиции должны потечь рекой.

По факту и без того тонкая струйка (за исключением российского капитала) пересохнет. Если бы хунта заботилась о будущем, то на такие шаги бы не решалась. По сути, введенная продразверстка для иностранных инвесторов означает, что принято решение латать финансовые дыры здесь сейчас и просто грабить доверчивых и неугодных.

Хунта такими документами четко делит бизнес на тех, кто с хунтой договорился об особых условиях и фактически является спонсором администрации концлагеря, и остальных, кто волею случая имел неосторожность вложиться в «островок стабильности», который в реальности оказался ловушкой.

Мы не раз писали, что после смены режима многие будут удивлены, что страна Беларусь была превращена в частное подворье хунты и ее друзей, а сказки про отсутствие олигархов или сохраненную государственную собственность не более, чем ширма современного агробарона Карабаса Шкловского. Первым от остатков иллюзий суждено избавиться тем самым иностранным инвесторам.

НЭП заканчивается. Начинается новый передел собственности. А тех, кто в нем будет участвовать, будут замазаны в еще и в экономических преступлениях с перспективами судебных процессов и компенсации ущерба реальным собственникам. Это даже не политика. И даже мягкая люстрация не станет панацеей, как бы цинично это ни звучало. Хунта все ближе к тому, что сейчас пропагандирует повар Пригожин: воруй, убивай, насилуй.

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