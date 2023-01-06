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Удар ВСУ обратил в бегство российских морпехов

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  • 6.01.2023, 14:05
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Удар ВСУ обратил в бегство российских морпехов

Кто замешкался — был ликвидирован.

Украинские артиллеристы обратили в бегство российских морпехов.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях народный депутат Украины Юрий Мысягин.

На обнародованных кадрах видно, как по окопам, в которых укрылись военнослужащие ВС РФ, прилетело несколько снарядов, в связи с чем уцелевшие оккупанты решили покинуть позиции, чтобы спасти свои жизни.

«44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе заставила модных российских морпехов бежать со своих позиций. Кто замешкался — тот в черном пакете домой», — прокомментировал бегство россиян Мысягин.

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