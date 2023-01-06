Удар ВСУ обратил в бегство российских морпехов 1 6.01.2023, 14:05

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Кто замешкался — был ликвидирован.

Украинские артиллеристы обратили в бегство российских морпехов.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях народный депутат Украины Юрий Мысягин.

На обнародованных кадрах видно, как по окопам, в которых укрылись военнослужащие ВС РФ, прилетело несколько снарядов, в связи с чем уцелевшие оккупанты решили покинуть позиции, чтобы спасти свои жизни.

44 окрема артилерійська бригада ЗСУ в районі міста Гуляйполе, змусила модних російських морпехів тікати зі своїх позицій.

Хто забарився - той у чорному пакеті додому.https://t.co/a1jxORvP7w pic.twitter.com/FvLO60E1Vy — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) January 5, 2023

«44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе заставила модных российских морпехов бежать со своих позиций. Кто замешкался — тот в черном пакете домой», — прокомментировал бегство россиян Мысягин.

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