Появились видео с места ликвидации одного из главарей «ДНР»: тела боевиков разбросаны по земле 6.01.2023, 14:15

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Операцию провели воины «Айдара».

В сети впервые показали кадры с места ликвидации одного из топ-боевиков «ДНР» - командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира «Вохи» Жоги.

Первые фото и видео с места атаки опубликовал украинский офицер и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц». По его данным, операцию провели воины «Айдара».

«Эта удачная операция проведена 4.03.2022 г. воинами ВС Украины. Но именно сейчас мы сможем немного приоткрыть завесу над этим. Именно тогда было ликвидировано 7 представителей оккупантов, среди которых возле автомобиля хорошо лежит один из главных террористов - командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир «Воха» Жога», – написал «Штирлиц».

Офицер призвал верить в воинов ВСУ. На кадрах с места атаки видно, что часть тел ликвидированных оккупантов осталась в микроавтобусе, а часть - разбросана вдоль дороги.

«Айдару респект», – добавил офицер.

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