С белорусских рынков исчезли продавцы овощей и фруктов
- 6.01.2023, 14:27
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Вернутся ли предприниматели, никто не знает.
На рынке по улице Звездной в Пинске практически ежедневно шла бойкая торговля. По мнению пинчан, цены на многие товары здесь значительно ниже, чем на Центральном рынке города. Торгуют здесь до последнего клиента — раньше 18.00 часов никто не расходится.
Но 5 января, по словам читателя «Медиа-Полесье», на рядах, где продавали овощи и фрукты — пусто:
— Ни хурмы, ни мандаринов. Предпринимателей на рынке нет. Только бабушки с домашними яблоками по рублю. Правда, есть еще морковка со свеклой и луком.
Вернутся ли предприниматели, никто не знает. А переплачивать за те же мандарины или апельсины, как пишет Евгений, в магазинах не хочется.
Ранее сайт Charter97.org писал о похожей ситуации на рынках в Слуцке.
Напомним, согласно постановлению Совмина, с 1 января все, кто торгует на рынке, даже фруктами-овощами, обязаны использовать кассовые аппараты.