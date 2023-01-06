Глава медцентра «Нордин» Дмитрий Сайков возобновил прием пациентов 1 6.01.2023, 14:34

В прошлом году его задерживали вместе с семьей.

Глава медицинского центра «Нордин» Дмитрий Сайков, которым весной прошлого года заинтересовались силовики из-за подозрений в уходе от уплаты налогов, вернулся к работе и снова принимает пациентов, пишет «Зеркало».

Сообщается, что ближайшая дата записи на прием к Сайкову — 21 января. Врач проводит лечение зависимостей, избыточного веса, заикания, энуреза и некоторых кожных заболеваний.

К работе он приступил в декабре минувшего года, сообщили в медучреждении.

Напомним, силовики из Департамента финансовых расследований КГК пришли в частный медцентр «Нордин», основанный Сайковым, 13 мая. Там они изъяли документацию, в том числе старые журналы регистрации пациентов. Врача и его жену в тот же день задержали в собственном доме во время отдыха на Браславских озерах. Вечером стало известно, что супругу Сайкова отпустили. Еще через несколько часов отпустили домой и самого доктора.

Как впоследствии объяснили в ведомстве, в центре обнаружили нарушения при проведении ортопедических вмешательств и факты уклонения от уплаты налогов. Позже в КГК анонсировали новые проверки частных медцентров: якобы в них нередко завышают цены и навязывают пациентам ненужные услуги.

Уже в мае Минздрав после проверок приостановил лицензию медцентров «Лодэ» и «Клиника А1». Центр «Лодэ» отстоял лицензию и спустя месяц возобновил работу, однако еще в начале июля его счета оставались заблокированными Департаментом финансовых расследований КГК. А вот «Клиника А1» в итоге была закрыта.

Сам «Нордин», а также «Три Дантиста Плюс» приостановили деятельность после проверок 3 августа. Минздрав разрешил им работать спустя два месяца — 3 октября.

С 14 октября Минздрав приостановил действие лицензии ОДО «Элитон плюс», 16 ноября то же самое произошло с ОДО «Медицинский центр «Кравира», ООО «Доктор Немо», ООО «ПлеядаМед» (Dental Clinic).

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