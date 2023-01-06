Миллиардер Пугачев: Я бы сказал Путину, чтобы он застрелился 1 6.01.2023, 14:33

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фото: ТАСС

У России нет перспектив в Украине.

Президент России Владимир Путин слышит только выборочно то, что он хочет слышать. Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону заявил проживающий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Гордон, говоря о несбывшихся планах России добиться успеха в Украине, допустил, что Путин «не идиот» и понимает, что «все уже треснуло по швам».

«Вы ему что предлагаете? Застрелиться, что ли?» – уточнил Пугачев.

Основатель интернет-издания «ГОРДОН» ответил, что это был бы «прекрасный вариант».

«Я тоже так считаю. Но нет шансов, поверьте», – возразил бывший друг президента РФ.

Несмотря на отсутствие шансов, Пугачев признался Гордону, что оставшись наедине с Путиным, тоже предложил бы главе Кремля застрелиться.

«Проблема в том, что я ему уже столько всего сказал за свою жизнь, что кроме того, что он меня просто возненавидел, ничего другого не произошло. Я бы ему сказал, чтобы он застрелился. Это, собственно, он войдет в историю как человек, который совершил много подлостей, глупостей и гадостей, но при этом застрелился», – сказал экс-банкир.

Бывший друг Путина осознает, что для президента РФ это будет «плохая новость», в то время как он хочет слышать, что перспективы у России в Украине есть.

«Он бы хотел услышать, чтобы я ему сказал: «Володя, не волнуйся: все не так плохо, как ты думаешь. Просто надо поменять, условно, [министра обороны Сергея] Шойгу на кого-нибудь еще, выгнать этого начальника Генерального штаба [Валерия Герасимова] и так далее». Вот примерно то, что он хотел бы услышать», – полагает экс-банкир.

Пугачев на основании опыта личного общения с Путиным с 1996 года сделал вывод, что тот слушает и слышит людей избирательно.

«Дело в том, что он слышит – это очень важный момент – только то, что он хочет слышать. Даже в быту можно ему сказать очень умные вещи, очень правильные, очень конкретные, очень прозрачные – он их не слышит. Потому что он их не хочет слышать. А он слышит только выборочно то, что он хочет слышать», – утверждает бывший друг российского президента.

Сейчас, по мнению Пугачева, президент РФ хотел бы слышать, что для России в Украине якобы еще не все потеряно.

«Что он сегодня хочет услышать? Что «война план покажет, еще есть время, не все так плохо, а там и выкатим нашу козырную карту: скажем, что подорвем всех. Они и сдохнут, а мы – в раю»», – считает он.

Экс-банкир думает, что «тактика, стратегия и оперативное искусство» Путина в российско-украинской войне сводятся к вышеуказанному тезису.

Он уточнил, что готов пообщаться с бывшим другом лишь гипотетически.

«Я надеюсь, что после смерти мы окажемся в разных местах. Поэтому я надеюсь, что я его никогда не увижу», – подытожил Пугачев.

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