Шатания больного «Голиафа» Александр Коваленко, «Апостроф»

6.01.2023, 14:39

Все предыдущие попытки кремлевского шантажа провалились.

Россия могла разместить ядерное оружие, которым угрожает Украине и миру, в оккупированном Крыму и на территории Беларуси, где де-факто установлен прокремлевский марионеточный режим. Как сообщил рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, Кремль может рассматривать эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины. По его словам, применение ядерного оружия с территории захваченного Крыма или из Беларуси станет последним шагом действующего путинского режима и самой РФ.

По сути ничего нового не происходит. Мы наблюдаем продолжение ядерного шантажа Украины и Запада, но только в несколько «обновленной» форме. Российское командование идет на такие шаги в силу очевидных причин - провалы на фронте, удары ВСУ по военным объектам на территории РФ, которые российские войска, ПВО и ФСБ каждый раз громко «зевают», а также неудачи предыдущих серий ядерных угроз.

Ведь что мы наблюдали последние дни и недели? Удары по стратегическим аэродромам на территории РФ, из-за которых российское командование было вынуждено перебазировать тяжелые самолеты. Удары по Энгельсу и подобным объектам создали не только логистические неудобства оккупантам, но и полностью унизили РФ, как страну, пугающую весь мир своей ядерной триадой и время от времени совершают ритуальные омовения своих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев противопожарной пеной.

Причем пеной поливают именно самолеты, которые российский ВПК ни сейчас, ни когда-нибудь в будущем не способен производить и которые для оккупантов на вес золота. Но тут интересно и другое. За российским вторжением наблюдает весь мир, включая страны, которые Кремль считает своими историческими, так сказать экзистенциальными врагами.

И эти «стратегические враги» видят на протяжении последних более чем девяти месяцев, как страна, армию которой считали второй армией в мире и ряд «уважаемых» аналитиков утверждал, что Киев падет через три дня, 96 часов, неделю или месяц, в итоге проигрывает с треском и позором по всем фронтам.

Страны НАТО видят, как Москва тупо растратила весь тот потенциал, которые не накапливала на самом деле, а лишь эксплуатировала все эти годы путинской «стабильности» советское наследие, и тем самым не только оставаясь отсталой в техническом и технологическом плане страной, но деградирующей в производственном смысле. Много раз говорил об этом, но опять повторюсь, так как этот момент имеет важное значение. Россия и ее хваленый ВПК «докатились» до того, что они не способны сегодня даже серийно выпускать танки!

Конечно, все эти заморские «англосаксы», люто ненавидимые Путиным, Лавровым, Шойгу и прочими «гениями геополитики», видят не только все недостатки тактики и стратегии ВС РФ (старую систему управления, бездарность командования), но и неизменность всех ущербных составляющих советской армии в нынешней российской.

Россия демонстративно тащит в Беларуси и в Крым ядерное оружие, согласно донесениям нашей военной разведки, но при этом в РФ отсутствует современное ПВО; или, как минимум, отсутствует профессиональная компонента в экипажах зенитно-ракетных комплексов.

При этом мы видим, что наша ПВО и ВСУ в целом с первых дней войны демонстрирует чудеса, хотя она представляет собой старый советский костяк систем малого, среднего и большого радиуса действия. У РФ же вроде как более современное оборудование, всякие там С-400, ЗРПК «Панцирь-С1» и прочие там Тор-М2 и С-350.

Невзирая на это, именно на их территории произошла череда инцидентов, после которых сказочник Конашенков заявил, что виной тому был украинский БПЛА «Стриж». Они совершенно без стыда признались, что советский, отсталый и примитивный БПЛА размером практически с F-16, гудящий как предвестник Апокалипсиса, столь громко опозорил российскую ПВО, пролетев более 700 км и нанеся удар по стратегическому объекту, на котором находится авиация из состава ядерной триады.

У военных специалистов по всему миру, которые следят за ядерным потенциалом РФ, такие «эксцессы» с российской триадой вызывают только смех и далеко идущие выводы.

Международные наблюдатели за войной увидели, что вне зависимости от того, что именно нанесло удар по российским аэродромам оно обошло хваленую российскую ПВО и выполнило эту задачу. Указанные наблюдатели, которых неистово бояться в Кремле, видят не только то, что «вторая армия в мире» тянет в зону боевых действий в Украину танки Т-62 и гаубицы Д-1, но то, что у нее, по сути, «дырявое» небо.

Хотя российские военные и ПВО так позорились в Сирии, Ливии. Российские системы себя показали крайне плохо в Карабахе. Ракетный крейсер «Москва» как бы представлял собой в первую очередь объект морского базирования ПВО, прикрывающую всю черноморскую группировку оккупантов от ударов ракетным оружием. В итоге от такого удара с воздуха он и затонул. ЗРК «Тор-М2» должен был прикрыть судно «Василий Бех» от ракетных ударов, но не срослось.

Про прикрытие так называемых «вышек Бойко» можно и не вспоминать в ситуации, когда российское командование не может полноценно прикрыть свои ядерные силы.

До этого имела место провальная российская информационная спецоперация «Украина готовит «грязную» бомбу!», но и она быстро подошла к концу. Российская пропаганда попыталась запустить нарратив, что Москва якобы предотвратила применение Украиной «грязной» бомбы, но все быстро заглохло.

Сами придумали, сами «предотвратили» точно так же как с Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, тактическим ядерным оружием и Каховской ГЭС, это дешевый шантаж на уровне фарса, который все больше раздражает Запад. Вместо того, что хоть как-то включить мозги, российское командование (видимо, чтобы еще больше все рассмешить) потащило боеголовки к Лукашенко и во временно оккупированный Крым.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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