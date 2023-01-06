Белорусский спецназ начали учить воевать по примеру россиян в Украине 5 6.01.2023, 14:47

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иллюстрационное фото

Командиров спецподразделений собрали в Бресте.

Министерство обороны провело методический сбор с командирами рот сил специальных операций Беларуси. Среди прочего военнослужащих познакомили с опытом россиян, полученным в ходе вторжения в Украину, сообщили в ведомстве.

Сбор со спецназовцами прошел на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Там им рассказывали в том числе про опыт российской «специальной военной операции» в Украине.

— В ходе сбора был отработан ряд вопросов по различным направлениям. Особое внимание уделялось внедрению опыта «СВО» в процесс боевой подготовки с военнослужащими «ССО», — сообщили в министерстве.

Речь идет о тактической медицине, оказании первой помощи при ранениях и травмах, работе со средствами усиления и в смешанных боевых порядках, отработке засад, обращению с беспилотниками различного типа.

— Самым зрелищным этапом сбора стали показные комплексные тактические занятия с этапом боевой стрельбы в составе взвода, — рассказали в Минобороны.

Как сообщал сайт, режим Лукашенко все более активно готовится к вступлению в полномасштабную войну с Украиной.

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