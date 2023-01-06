Никиту Михалкова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию 5 6.01.2023, 14:55

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Никита Михалков

Состояние здоровья российского режиссера ухудшилось.

Одиозный российский режиссер, путинист Никита Михалков в четверг, 5 января, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщал сайт Charter97.org.

Сегодня он был экстренно перемещен в реанимацию одной из больниц Москвы. Такой информацией поделился известный российский Telegram-канал BAZA утром 6 января.

«Никита Михалков находится в реанимации… Туда его перевезли вчера из больницы номер 67 в тяжелом состоянии», - пишет ресурс.

Примечательно, что, по данным представителей 77-летнего Михалкова, режиссер якобы заболел гриппом. Однако BAZA уверяет, что у него развилась тяжелая пневмония на фоне COVID-19.

Родные Михалкова могут скрывать эту информацию, так как режиссер ранее распространял весьма опасные слухи о коронавирусе.

Он, в частности, обвинял американского миллиардера Билла Гейтса в намерении чипировать людей под видом массовой вакцинации от COVID-19 для сокращения человечества.

При этом в 2021 году режиссер уверял, что все же привился от коронавируса.

Отметим, что Михалков является поклонником не только самых дремучих теорий заговора, но и агрессии РФ против Украины. Он преданный сторонник российского диктатора Владимира Путина. Внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Украины, Канады и других стран.

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