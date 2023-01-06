Ученые рассказали, какого цвета на самом деле небо 1 6.01.2023, 14:58

Солнце излучает очень широкий спектр видимого света.

Сколько раз вы всматривались в голубое небо, любовались его красотой? А вы знали, что на самом деле оно совсем другого цвета? Ученые говорят, что на самом деле оно темное. То, что мы видим — это рассеянный свет. Об этом сообщает Science Alert.

Да, голубой цвет небу придает ни азот, ни кислород или другие химические элементы. Все на много проще, чем кажется. Профессор Майкл Дж. Браун из Университета Монаша рассказал об этом. Помог ему профессор астрономии Мэртю Кеворти (сотрудник Лейденского университета).

Ученые рассказали, что Солнце излучает очень широкий спектр видимого света. Наши органы зрения воспринимают его, как белый. Хотя на самом деле он состоит из всех цветов, что есть в радуге. При прохождении солнечного света сквозь воздух, атомы в атмосфере рассеивают синий больше, чем красный. От этого мы и видим белое Солнце, и голубое небо в ясную, безоблачную погоду. Это явление еще называется рэлеевское рассеяние. Когда Солнце заходит, эффект только усиливается.

Чтобы понять, какого цвета небо на самом деле, Браун и Кеворти советуют посмотреть на него в ночное время суток. Это свечение является естественным для атмосферы. Воздух действительно светиться атомами и молекулами: у кислорода натуральный цвет — красный, у натрия — желтый. Кстати, ученые также рассказали, что на больших высотах ультрафиолет расщепляет молекулы кислорода на пары атомов, и те рекомбинируются в химические соединения, которые дают зеленое свечение. А вот атомов натрия очень мало в атмосфере, и они излучают очень мало света.

Это удивительно, но если внимательно всматриваться в небо при ясном дне при небольшом дожде, то можно даже заметить крошечные метеоры. Их образуют пылинки, которые образовываются в верхних слоях атмосферы. Пыль эта остается от падающих звезд-метеоров. Получается, что истинный цвет нашего неба — это смесь желтого, красного и зеленого.

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