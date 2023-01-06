В первый день «перемирия» Россия ударила по пожарной части в Херсоне: есть погибшие и раненые 5 6.01.2023, 15:06

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Под огонь попал также жилой дом.

В пятницу, 6 января, российская армия ударила по Херсону. Было атаковано подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Подробности и кадры опубликовал замглавы Офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Оккупанты в Херсоне нанесли удар по второй пожарной части за два дня. Под огонь попал также жилой дом. Зафиксировано не менее 4 взрывов. Известно о погибших и раненых.

«А потом они говорят о «прекращении огня». Это за гранью понимания каких-либо цивилизационных процессов. Убийцы, террористы, кровопийцы. Вот с кем мы воюем», - написал Тимошенко.

Примечательно, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ о «рождественском перемирии» в войне против Украины. Оно начало действовать в 12:00 пятницы и продлится до 7 января включительно.

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