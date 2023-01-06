«Сразу они вводят законы, а потом смотрят на ошибки»3
- 6.01.2023, 15:13
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Как белорусы относятся к обязательной диспансеризации.
Как сообщал сайт Charter97.org, с 1 января в Беларуси начал действовать обязательный медосмотр (или диспансеризация) для всех граждан вне зависимости от жалоб.
Что по этому поводу думают белорусы, узнал Intex-press.
Одни считают, что обязательная диспансеризация – это отличная идея, других больше волнует вопрос загруженности врачей, а также, как будет организован этот процесс. Некоторые считают, что эта процедура должна быть добровольной, а не обязательной.