«Сразу они вводят законы, а потом смотрят на ошибки» 3 6.01.2023, 15:13

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Как белорусы относятся к обязательной диспансеризации.

Как сообщал сайт Charter97.org, с 1 января в Беларуси начал действовать обязательный медосмотр (или диспансеризация) для всех граждан вне зависимости от жалоб.

Что по этому поводу думают белорусы, узнал Intex-press.

Одни считают, что обязательная диспансеризация – это отличная идея, других больше волнует вопрос загруженности врачей, а также, как будет организован этот процесс. Некоторые считают, что эта процедура должна быть добровольной, а не обязательной.

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