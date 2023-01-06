Больничные в Беларуси будут оплачивать по-новому 6.01.2023, 15:18

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Несколько важных нюансов.

Через год, с 1 января 2024-го, в Беларуси изменится порядок расчета выплат по больничным. Соответствующее постановление совмина опубликовано на pravo.by.

Минимальный размер оплаты больничных будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы (с 1 января 2023 года это 554 рубля).

Сейчас минимальная оплата больничного рассчитывается из 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения — то есть исходя из суммы 169,92 рубля.

Увеличится размер выплат по больничным для тех, кто работает 10 лет и более.

Для тех, кто платит взносы в ФСЗН более 10 лет, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100% заработка.

Для тех, кто работает и делает отчисления в ФСЗН меньше 10 лет, — в размере 80% утраченного заработка.

Сейчас первые 12 дней больничного оплачивают в размере 80% утраченного заработка, остальные дни — 100%.

Это не касается больничных по уходу за ребенком или по беременности и родам.

Увеличится размер среднедневного заработка, из которого рассчитывают выплаты по больничному.

В расчет будут включаться все выплаты (например, и материальная помощь, и пособие на оздоровление и т. д.), на которые начисляются взносы в ФСЗН. Сейчас в расчет среднедневного заработка берут только выплаты, связанные с трудовым результатом.

Больничный будет оплачиваться только по основному месту работы, сколько бы работодателей у человека ни было.

Основной работодатель получит из ФСЗН данные о заработной плате со всех мест работы, рассчитает и выплатит пособие с их учетом. Сейчас пособие назначается у каждого работодателя.

Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

Сейчас больничный лист оплачивается только в тех местах работы, куда работник его принес.

Теперь для расчета оплаты больничного будут брать заработок за 18 месяцев.

Сейчас учитываются 6 месяцев в период занятости.

По мнению Минтруда, это позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму выплаты по больничному.

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