Пригожин выпустил на свободу убийцу собственной бабушки 12 6.01.2023, 15:18

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Евгений Пригожин

Журналисты выяснили, кто получает помилование за участие в войне в рядах ЧВК «Вагнера».

Среди заключенных, которые вступили в частную военную компанию «Вагнера», журналисты опознали воров-рецидивистов, наркоторговцев и убийц. Все они — жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области РФ.

Журналисты издания «Агентство» обратили внимание, что на фото главы ЧВК Евгений Пригожина с помилованными участниками присутствует ветеринар Дмитрий Каравайчик. В июле 2019 года он был осужден на 17 лет колонии строгого режима за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина. По данным суда, Каравайчик занимался производством наркотика, а поиском покупателей занималась его жена — Диана Грибовская (осуждена на 16 лет колонии).

Еще один заключенный, опознанный журналистами издания, Александр Суетов, получивший в 2020 году 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.

Также журналисты-расследователи опознали еще двоих завербованных ЧВК Вагнера заключенных — вероятно, Дениса Кинева и Станислава Усачева. По данным издания, Каневу в 2011 году за разбой дали пять лет колонии, а Усачева в 2016 году осудили на год и один месяц колонии за угон автомобиля.

Журналисты Русской службы Би-би-си узнали в одном из помилованных заключенных неоднократно судимого, в том числе и за убийство, Анатолия Сальмина.

Также «Агентство» выяснило, что одним из заключенных, которому Пригожин пообещал свободу после участия в войне против Украины, оказался Дмитрий Карягин, убивший в 2014 году собственную бабушку, ветерана Второй мировой войны. На момент убийства женщине было 87 лет.

Согласно материалам этого дела, Карягин уговорил бабушку продать квартиру за 820 тысяч рублей, затем вывез в гараж, где ударил молотком по голове. Родственникам Карягин сообщил, что бабушка переехала в Украину, об убийстве стало известно только через год. В 2016 году суд приговорил Карягина к 14,5 года колонии строгого режима.

Ранее Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, завербованных на войну России против Украины и завершивших полугодовую службу по контракту. По словам Пригожина, с них сняты все судимости. Он также подчеркнул, что многие из бывших заключенных, участвующих в военных действиях в Украине, попали в тюрьму «случайно или в силу характера».

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