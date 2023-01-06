Политолог назвал два события, после которых Путин «посыплется» 6.01.2023, 15:25

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Глава Кремля видит, что теряет власть, и совершает новые ошибки.

Российский диктатор Владимир Путин сделает две большие ошибки, после чего окончательно потеряет власть.

Такое мнение высказал политолог Валерий Соловей в интервью Станиславу Крючкову на канале «Ходорковский Live».

Первой «реперной точкой», с его слов, станет вторая волна мобилизации в РФ и распространение режима военного положения.

Вторая точка - попытка перелома ситуации на фронте в Украине.

«После этого последуют самые серьезные политические выводы. И уже их будет делать не президент РФ, что очень важно», - рассказал Соловей.

Он уверяет, что ближайшее окружение хочет устранить диктатора, но при этом создать видимость легальной передачи власти преемнику.

Путин, со слов Соловья, прекрасно понимает, что теряет власть, и намерен «идти до конца».

«Для наступления ему нужно больше людей… Ему нужно 2 млн, а лучше - еще больше… Другое дело, а возможно ли это осуществить? (...) Не захлебнутся ли военкоматы? Не начнется ли массовый саботаж. Очень вероятно, что это вызовет недовольство. Президент уверен, что ему удастся справиться. Он игнорирует даже те предостережения, которые идут от близких к нему людей. Он решил идти до конца. Ему нужна победа любой ценой», - рассказал российский политолог.

Он добавил, что сегодня Путин видит эту «победу» совсем иначе, чем год назад. О Киеве диктатор уже не мечтает.

«Единственная цель - выйти из конфронтации на приемлемых условиях. Условиях почетного мира», - заверил Соловей.

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