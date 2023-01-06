Лукашенко бежит по лезвию бритвы 8 6.01.2023, 15:28

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фото: ТАСС

Диктатор вот-вот сорвется в пропасть.

«Cинепалый» посещает сегодня полигон Обуз-Лесновский. Цель мероприятия - показать, что именно он хоть как-то контролирует российских «мобиков» или «совместную группировку», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как всегда, получилось провально. Решая одну задачу - показать, что «синепалый синегуб» еще чем-то командует, спровоцировали фиаско в другом направлении. Ведь если он хоть чем-то командует, то и отвечает за все действия «мобиков» и российских подразделений. С одной стороны «крутой перец», а с другой - чистосердечное признание для международного трибунала.

В ходе посещения может обсуждаться новая форма участия воинства хунты в войне. Казалось бы, перепробовали уже все, кроме полномасштабного участия в наземной операции, но варианты еще есть. В качестве одного из таких рассматривается направление отдельных подразделений на территорию России для участия в мероприятиях по охране (пока) военных объектов.

Последние удары ВСУ по таким объектам в глубине России требуют нестандартных решений. Но это все бег по лезвию бритвы, с которой очень легко сорваться в пропасть.

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