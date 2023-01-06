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Стало известно, сколько украинских военных прошли обучение за границей

  • 6.01.2023, 15:36
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Стало известно, сколько украинских военных прошли обучение за границей

Каждый четвертый прошел подготовку в США.

С апреля 2022 года обучение за границей прошли 12 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Каждый четвертый из них учился в Соединенных Штатах.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина.

«Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах», - заявил Райдер.

По его словам, через несколько недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут учиться около 500 человек. 

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