В Городокском районе микроавтобус попал под поезд

В Городокском районе микроавтобус попал под поезд1
- 6.01.2023, 15:42
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Задержка движения грузового состава составила 3 часа 34 минуты.
Сегодня приблизительно в 9.15 утра в Городокском районе вблизи поселка Езерище на регулируемом переезде российский грузовой состав столкнулся с микроавтобусом «Ford Transit».
Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Прямо на переезде у автомобиля случилась поломка. Водитель и пассажирка вышли из машины до столкновения с поездом. В это время на закруглении железнодорожных путей показался грузовой железнодорожный состав и избежать столкновения с поездом не удалось.
Пострадавших нет. Задержка грузового поезда составила 3 часа 34 минуты.