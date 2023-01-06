Видеофакт: ВСУ сбивают вражеские «Шахеды» над Киевом 1 6.01.2023, 15:46

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Беспилотники атаковали с южной стороны.

Украинские военные успешно сбивают вражеские дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты атакуют территорию страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 «Демеевка» и ГФТХ «Мрия» прикрывают Киев на южном направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти бойцы в ночь с 30 декабря и 2 января сбивали вражеские дроны, которые пытались поразить критическую инфраструктуру столицы во время массированной авиаатаки.

Минобороны показало на видео позиции бойцов, с которых они сбивают иранские дроны.

Так, военные с юга прикрывают Киев и объекты критической инфраструктуры.

В частности, один из бойцов рассказал, как они попали в дрон из стрелкового оружия 2 января. Тогда беспилотник потерял свои аэродинамические качества и упал, не нанеся повреждений объекту критической инфраструктуры.

При этом военные не всегда могут увидеть взрыв после попадания в цель, поэтому поражение подтверждается с помощью тепловизора.

Добавим, что ночью 2 января украинские военные уничтожили все воздушные цели врага, которые целили в Украину: 39 дронов, два «Орлан-10» и управляемую авиационную ракету Х-59.

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