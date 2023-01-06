Как приготовить настоящий узвар: уникальный рецепт главного напитка Рождества 6.01.2023, 15:48

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Им же заправляют и главное рождественское блюдо.

Узвар — неотъемлемый традиционный украинский напиток из сухофруктов, который готовят на рождественские праздники. Им же заправляют и главное рождественское блюдо — кутью. Наши предки верили, сухофрукты и ягоды в составе этого компота символизируют плодородие и сладкую жизнь на грядущий год, пишет novyny.live.

Рассказываем, как сварить настоящий узвар на Рождество и какие секреты и правила приготовления.

Как варить узвар — важные нюансы вкусного напитка

Сварить вкусный традиционный узвар не так уж просто. Для этого нужно знать несколько секретов, которыми пользовались еще наши прабабушки.

Традиционно узвар варят из засушенных яблок и груш. Однако часто хозяйки, чтобы сделать напиток более насыщенным, добавляют изюм, курагу, чернослив, сушеную вишню, айву, вяленую клюкву, инжир, шиповник, калину, малину, черную смородину, чернику.

Чем шире ассортимент сухофруктов, тем вкуснее получается узвар.

Перед варкой все фрукты промывают несколько раз и замачивают на 10 минут. Затем эту воду сливают и наливают свежую.

Варят компот в такой последовательности: сначала кладут в воду засушенные яблоки, через 5 минут груши, через несколько минут — изюм, чернослив и другие ингредиенты. Такой порядок ингредиентов придаст напитку удивительный аромат.

Для лучшего аромата после закипания в напиток можно добавить мед, корицу. При желании в напиток можно добавить немного лимонного сока, чтобы была кислинка.

Если вы готовите компот с 1-2 видами сухофруктов, можете ароматизировать его цедрой лимона или апельсина, мятой, мелиссой, палочкой корицы, парой звездочек бадьяна или несколькими бутонами гвоздики.

Рецепт традиционного украинского компота на Рождество 2023

Необходимы следующие ингредиенты:

• вода — 3 л;

• яблоки сушеные — 200 г;

• груша сушеная — 200 г;

• чернослив — 100 г;

• изюм — 100 г;

• мед — по вкусу.

Также по желанию можно добавить сушеную мяту и листья смородины.

Как готовить:

1. Промываем сушку из яблок, груш и изюм в теплой воде.

2. Наливаем в кастрюлю 3 литра воды и добавляем сушеные яблоки. Включите средний огонь на плите.

3. Через 5 минут добавляем в воду грушу.

4. Затем через несколько минут добавить изюм и чернослив. Мяту и смородину, а также другие ингредиенты по желанию следует также добавлять в этот момент.

5. Накрыть крышкой кастрюлю и минимальный огонь.

6. В самом конце добавить мед и хорошо перемешать узвар.

7. Перелить в красивый праздничный кувшин и дать немного остыть.

Можно подавать горячим напиток или заливать им праздничную кутью.

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