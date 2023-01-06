Когда в Москве начнут взрывать дома? 1 Леонид Невзлин

6.01.2023, 15:55

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фото: ap

Россияне боятся — и правильно делают.

Осенью 1999 года Владимир Путин оказался в необычной ситуации: он уже был у власти, но еще не победил. До выборов оставалось чуть более полугода, и чтобы закрепить свое положение, ему нужно было мобилизовать свой электорат и предстать сильным лидером, способным навести порядок.

Как нельзя кстати в России начали взрывать дома – включая на Гурьянова и Каширском шоссе. Путин использовал это как повод ко второй чеченской «спецоперации».

Сегодняшнее положение Путина очень напоминает те времена. Власть, хоть и шаткая, но есть. А победы – нет.

Работники коммунальных служб Москвы рассказывают, что по указу властей каждый пятый дом сейчас должен быть оборудован средствами воздушной тревоги, а бомбоубежища должны быть расчищены и готовы к использованию.

Поскольку реальной угрозы бомбежки Москвы не существует, ее создают искусственно, чтобы людей напугать – и мобилизовать. Но даже из висящего на сцене бутафорского ружья в каком-то акте стреляют.

Поэтому я думаю, что в Москве что-то взорвется, как когда-то на Гурьянова, в тот момент, когда Путину для движения вперед нужно будет получить моральную поддержку россиян.

А поскольку украинские беспилотники успешно проникают вглубь российской территории, виноватых даже не нужно будет искать.

Леонид Невзлин, t.me

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