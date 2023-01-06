Россиянину в белорусской Любани на машине нацарапали слово из трех букв

Россиянину в белорусской Любани на машине нацарапали слово из трех букв5
- 6.01.2023, 15:57
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Послание начинается на букву «Л».
В милицию Любани обратился гость Беларуси из России. Россиянин пожаловался, что кто-то повредил лакокрасочное покрытие двух дверей его автомобиля «Ford», причинив ущерб на 620 рублей, сообщает минская областная милиция.
Оперативники выяснили, что повреждения транспортному средству нанес местный житель — в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень решил похулиганить. В частности, он нацарапал слово «лох».
Как результат, заведено уголовное дело по статье «хулиганство».