Россиянину в белорусской Любани на машине нацарапали слово из трех букв 5 6.01.2023, 15:57

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Послание начинается на букву «Л».

В милицию Любани обратился гость Беларуси из России. Россиянин пожаловался, что кто-то повредил лакокрасочное покрытие двух дверей его автомобиля «Ford», причинив ущерб на 620 рублей, сообщает минская областная милиция.

Оперативники выяснили, что повреждения транспортному средству нанес местный житель — в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень решил похулиганить. В частности, он нацарапал слово «лох».

Как результат, заведено уголовное дело по статье «хулиганство».

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