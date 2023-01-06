Белорусы - Лукашенко: Полк Калиновского выбьет из тебя всю дурь 5 6.01.2023, 16:00

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Белорусы отреагировали на «закон» об изъятии имущества.

В Беларуси появился закон «Об изъятии имущества». Принимали его тайно.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на «закон». Приводим их комментарии:

- Партизаны Беларуси приняли тайный закон о ликвидации этой усатой морды.

- Отличный закон. Как-раз за измену родине можно будет изъять всё награбленное семейкой Лукашенко и прихлебателями в пользу государства и очень по закону.

- Обстрелы соседней страны, предоставление своей территории третьей стороне для агрессии, поставки оружия. Все это и есть недружественные действия, а международное право трактует однозначно и без оговорок как агрессию.

- Лукашенко, ты будешь уничтожен как надоедливый таракан, а вся твоя семья до последнего колена будет сидеть в тюрьме.

- Позволяющий красть «закон» - это «большой прогресс» для страны.

- Лукашенко, полк имени Кастуся Калиновского выбьет из тебя всю дурь.

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