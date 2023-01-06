Невзоров: Гундяев снова привинтит боеголовку к своей Вифлеемской звезде 6.01.2023, 16:03

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Александр Невзоров

Путинизм побил все рекорды стоимости ушной лапши.

Публицист Александр Невзоров рассказал о «рождественском перемирии» и внутреннем расизме в России.

— Путин физически не способен произнести ни одного слова правды, и ни одному его обещанию верить нельзя, — категоричен Александр Невзоров в «Вечернем экстракте». — Пошло это от Гундяева, и такая «миротворческая инициатива» от гендиректора РПЦ выглядит странно и загадочно.

Гундяева надо понять: он, конечно, первейший пропагандист войны и терроризма, но у него, как в анекдоте, «простите, у нас елки». Дело в том, что рождественские дни — золотоносный период для РПЦ. Публика очень хорошо берет свечки, очень охотно раскошеливается на молебны, на сорокоусты, тащится в церкви, чтобы помянуть тех, кто уже помер, и попросить у своего божества сил для тех, кто только еще отправился в Украину грабить и убивать.

Торговля магическими услугами в рождественские дни дает очень большую прибыль, сравнимую почти с пасхальной. И предложение прекратить огонь в этот день — всего лишь призыв, не отвлекаясь на стрельбу, позолотить попам ручки.

А потом уж, всласть наторговавшись свечками, Гундяев снова привинтит боеголовку к своей Вифлеемской звезде.

Это, считает публицист, мотивация и объяснение инициативы патриарха — но у правителя Кремля могут быть и свои представления о добре и зле, свои мотивы. Впрочем, украинская сторона уже ответила на слова Путина — предложением оставить свое лицемерие при себе.

Режим Путина, продолжает Александр Невзоров, вдохновил на небывалые масштабы вранья не только штатных пропагандистов, входящих в пул, но и военкоров, «вдохнув новую жизнь и новые суммы в это понятие»:

— Военкор — это такая кисточка, которой режим рисует нужный ему портрет войны со всеми нюансами. Пытаться что-нибудь узнать о войне, читая военкоров — абсолютная глупость.

К слову говоря, в 2023 году расходы на военную пропаганду увеличены до 118 миллиардов рублей (это, на минуточку, 323 миллиона рублей в день!). Здесь путинизм побил все рекорды стоимости ушной лапши.

А тем временем, констатирует публицист, режим Путина, приучающий россиян ненавидеть украинцев, стал отличной теплицей и для внутреннего расизма. Ярким примером стала травля в социальных сетях, которую жители Санкт-Петербурга устроили тувинке, ставшей в местном роддоме мамой первого в 2023 году малыша.

— Этот внутренний расизм был и в СССР, но он сидел под семью замками и довольно строго преследовался. В 90-е, в годы свободы, такие реплики были вообще немыслимы. Возможно, в черепах у самого лютого жлобья и проживали подобные мыслишки, но их было принято скрывать и стесняться, — отмечает Александр Невзоров, добавляя, что уничижительных, откровенно оскорбительных и ненавистнических реплик в адрес мамы и новорожденного в паблике Петербурга — не две и даже не десять страниц.

— Притом хочу напомнить, что все эти реплики созданы обитателями того города, который до войны считался цивилизованным и самым европейским в России.

Расизм приобрел силу, голос, право, исключительные возможности и достоинство. И должен вас огорчить: запихать этот расизм обратно не получится и после смерти Путина. Чтобы ликвидировать, загнать эту погань вновь в секретную клетку, понадобится лет 20 тяжелой, умной работы, на которую в России нет ни сил, ни средств, ни малейшего желания.

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