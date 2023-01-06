закрыть
6 января 2023, пятница, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более сотни нелегалов пытались проникнуть в ЕС из Беларуси

2
  • 6.01.2023, 16:10
Более сотни нелегалов пытались проникнуть в ЕС из Беларуси

Польские пограничники задержали проводников.

За минувшие сутки пограничники стран Европейского союза не позволили нелегально проникнуть 130 мигрантам с территории Беларуси.

Литовские пограничники сообщают, что 5 января на литовско-белорусском пограничье зафиксировано 30 попыток проникновения. В 2022 году их было предпринято 11 211, с начала нового года — 40.

Государственная пограничная охрана Латвии задокументировала 32 попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

По информации Пограничной охраны Польши, за прошедшие сутки со стороны Беларуси границу пытались нелегально пересечь 68 иностранцев. Задержано шесть проводников, в том числе два белорусских гражданина, которые перевозили четырех афганцев и иранца.

популярное за неделю

Мнение

В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко