Более сотни нелегалов пытались проникнуть в ЕС из Беларуси 2 6.01.2023, 16:10

Польские пограничники задержали проводников.

За минувшие сутки пограничники стран Европейского союза не позволили нелегально проникнуть 130 мигрантам с территории Беларуси.

Литовские пограничники сообщают, что 5 января на литовско-белорусском пограничье зафиксировано 30 попыток проникновения. В 2022 году их было предпринято 11 211, с начала нового года — 40.

Государственная пограничная охрана Латвии задокументировала 32 попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

По информации Пограничной охраны Польши, за прошедшие сутки со стороны Беларуси границу пытались нелегально пересечь 68 иностранцев. Задержано шесть проводников, в том числе два белорусских гражданина, которые перевозили четырех афганцев и иранца.