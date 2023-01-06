В Беларуси для торговли ввели очередные изменения 1 6.01.2023, 16:33

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Они касаются продажи алкоголя, а также работы рынков.

В Беларуси ввели очередные изменения для торговли. На этот раз — по продаже товаров с лукашенковской символикой и алкоголя. Новшества предусмотрены постановлением «правительства» № 964 от 30 декабря 2022 года. Сам документ еще официально не опубликован, но выдержки из него приведены на национальном правовом интернет-портале. Изменения заработают с 22 января, пишет zerkalo.io.

Чиновники среди прочего внесли изменения по выкладке товаров с изображением официальных госсимволов Беларуси. «Она (выкладка) должна производиться способами, позволяющими визуально отделить указанные товары от других товаров, и сопровождаться информационной надписью «Государственные символы Республики Беларусь», — говорится на национальном правовом интернет-портале.

Еще одно новшество касается продажи алкоголя. Выкладку этого товара запретили на кассах, а также на оборудовании, которое прилегает к ним. Проще говоря, на стеллажах у касс. Это требование не распространяется на специализированные и фирменные магазины по продаже алкоголя, а также беспошлинной торговли. Еще среди исключений — магазины и павильоны с торговой площадью меньше 400 квадратных метров, а также торговые объекты в сельской местности, автомагазины и объекты общественного питания.

Также чиновники пересмотрели список товаров, продажа которых запрещена на рынках. Но подробности не сообщается. Сейчас среди прочего на рынках нельзя продавать драгоценные металлы и камни, шкуры зверей без соответствующей маркировки изготовителя, наркосодержащие растения и природное наркосодержащее сырье, госнаграды и другое.

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