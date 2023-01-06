Топ-5 новых увлекательных фильмов про Рождество 6.01.2023, 16:42

В подборке - комедия, мелодрама, фэнтези и боевик.

Если вы ищите, что посмотреть вечером для хорошего настроения, theLime составил список новых комедий и мелодрам про Рождество, чудеса, любовь (и немного черного юмора).

«Незабываемое Рождество» (2022)

Американская рождественская романтическая комедия 2022 года с Линдси Лохан в главной роли. Актриса играет избалованную наследницу, которая теряет память в результате несчастного случая на лыжах и попадает на Рождество под надзор простого владельца домика в горах.

«Пара на праздники» (2020)

Случайная встреча у стойки возврата в магазине знакомит Слоана с Джексоном. Оба устали от кошмарных свиданий (он) и вмешательства семьи (она) во время праздников. Незнакомцы заключают договоренность, согласно которой они встречаются как пара только во время каникул. Следуя романтическим клише, они внезапно переводят свои отношения во что-то более глубокое.

«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Обычный мальчик по имени Николас отправляется в необыкновенное приключение на заснеженном севере в поисках своего отца, который пытается открыть миру легендарную деревню эльфов Эльфхельм.

«Аромат любви» (2021)

Молодая женщина едет на Рождество в родной город на встречу со своей онлайн-любви, но обнаруживает, что ее обманули. Красавчик из приложения для знакомств оказывается совсем не таким, как хотел показать. Или все же ей нужно присмотреться поближе?

«Жестокая ночь» (2021)

Для любителей черного юмора и боевиков тоже нашелся подходящий рождественский фильм. По сюжету команда элитных наемников врывается в богатую семейную резиденцию в канун Рождества и берет всех в заложники. Но бандиты не готовы к неожиданному противнику: Санта-Клаус собирается показать, кто здесь настоящий босс.

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