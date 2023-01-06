ВСУ уничтожили танк и гаубицу россиян на Бахмутском направлении

ВСУ уничтожили танк и гаубицу россиян на Бахмутском направлении2
- 6.01.2023, 16:54
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Артиллерийская охота на оккупантов набирает обороты.
Украинские защитники разгромили на Бахмутском направлении танк и гаубицу оккупантов МСТА-Б.
Видео опубликовали на странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
Отмечается, что артиллерийская охота бригады набирает обороты.
«Уничтожили по меньшей мере вражеский танк, МСТА-Б, личный состав и боекомплект. Еще одна МСТА-Б вместе с минометом была успешно подавлена», — говорится в заметке защитников Украины.