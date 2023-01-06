ВСУ уничтожили танк и гаубицу россиян на Бахмутском направлении 2 6.01.2023, 16:54

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Артиллерийская охота на оккупантов набирает обороты.

Украинские защитники разгромили на Бахмутском направлении танк и гаубицу оккупантов МСТА-Б.

Видео опубликовали на странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

Отмечается, что артиллерийская охота бригады набирает обороты.

«Уничтожили по меньшей мере вражеский танк, МСТА-Б, личный состав и боекомплект. Еще одна МСТА-Б вместе с минометом была успешно подавлена», — говорится в заметке защитников Украины.

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