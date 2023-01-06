«Дом кишит тараканами, но никого это не волнует» 6 6.01.2023, 17:00

3,450

иллюстрационное фото

Витебский ЖЭС более трех лет не реагирует на обращения жильцов.

Ад в жилом доме в Витебске: в подвале стоит невыносимая вонь, ЖЭС не реагирует на обращения, пишет читательница телеграм-канала «Баста!».

Женщина живет прямо над подвалом, из которого доносится зловонный запах:

«Трубы в подвале гнилые, стены все в плесени, сырость, лужи, грязь, открытые взорванные разбитые закатки», — описывает подвал читательница.

Также дом кишит тараканами и клопами — но никого, по всей видимости, это не волнует.

Уже более трех лет жительница дома обращается к коммунальщикам с просьбой решить проблему. Но по мнению работников ЖЭСа, «причина в том, что возле подвала в в окне кормят бездомных животных, поэтому его нужно наглухо забить». Из-за этого подвал не вентилируется и все «ароматы» поднимаются в квартиру жительницы дома.

Женщина прислала фотографии из подвала и мусоропровода. В таких условиях приходится выживать жителям Витебска. Денег на капремонт и уборку у лукашистов, как обычно, нет — им главное, чтобы в их коттеджах ничего не воняло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».