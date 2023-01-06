На территории «Минск Мир» погиб рабочий 2 6.01.2023, 17:12

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Это шестой случай гибели на стройке за последние два года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на строительстве ЖК «Минск Мир». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вчера, 5 января, около 16.00 при выполнении работ 31-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Установлено, что рабочий находился в неогороженом месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудил уголовное дело (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси).

На территории ЖК «Минск Мир» за 2022 год зарегистрированы 4 случая производственного травматизма, 3 из них — со смертельным исходом. В 2021 году — 4 случая, из них 2 со смертельным исходом.

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