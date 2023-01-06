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На территории «Минск Мир» погиб рабочий

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  • 6.01.2023, 17:12
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На территории «Минск Мир» погиб рабочий

Это шестой случай гибели на стройке за последние два года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на строительстве ЖК «Минск Мир». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вчера, 5 января, около 16.00 при выполнении работ 31-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Установлено, что рабочий находился в неогороженом месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудил уголовное дело (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси).

На территории ЖК «Минск Мир» за 2022 год зарегистрированы 4 случая производственного травматизма, 3 из них — со смертельным исходом. В 2021 году — 4 случая, из них 2 со смертельным исходом.

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