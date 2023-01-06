Ученые научились добывать электричество из растений 6.01.2023, 17:53

Импровизированный источник электроэнергии работал более суток.

Команда химика Ноама Адира использовала процесс фотосинтеза, во время которого производится поток электронов, превратив суккулент Corpuscularia lehmannii в источник питания электрической цепи, пишет nv.ua.

Во всех живых клетках, от бактерий и грибов до растений и животных, происходит движение электронов. Израильские ученые подключили к этому процессу электроды, показав, что таким образом можно генерировать электричество.

У некоторых растений, таких как суккуленты, произрастающие в засушливой среде, есть толстая кутикула, которая удерживает в листьях воду и питательные вещества. Янив Шлосберг, Гади Шустер и Ноам Адир решили использовать этот мощный источник электролитов для питания электрического элемента.

Исследователи использовали суккулент Corpuscularia lehmannii. Они вставили железный анод и платиновый катод в лист растения и обнаружили там напряжение 0,28 В. При включении в цепь образец выдавал до 20 мкА/см 2 плотности тока при условии воздействия света.

Этот импровизированный источник электроэнергии работал более суток.

Кажется, что это немного, но в будущем ученые надеются доработать свою технологию, получив доступный и безотказный элемент, который можно будет использовать для создания источников возобновляемой энергии.

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