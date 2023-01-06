Данилов: Украина выходит на предпоследний этап войны - наступательный

Данилов: Украина выходит на предпоследний этап войны - наступательный2
- 6.01.2023, 18:05
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Секретарь СНБО Украины поделил войну на четыре этапа.
Украина сейчас приближается к предпоследнему, наступательному этапу войны, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В пятницу, 6 января, Данилов опубликовал в Facebook пост о том, как мир менял отношение к полномасштабной войне России против Украины — «от партизанского движения до победы». Он поделил войну на четыре этапа:
- январь 2022 года — партизанская война (переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, ПЗРК Javelin);
- июнь 2022 года — оборонно-контрнаступательная война (реактивная система залпового огня HIMARS, РСЗО MLRS, гаубица M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ PzH 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица Krab;
- 2023 год — наступательная война (БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашины или «колесные танки» AMX-10 RC, ЗРК Patriot «и много чего еще, менее публичного и совсем не публичного».
По мнению секретаря СНБО, четвертым этапом будет «война справедливости и расплаты».