В Гродно задержали директора местной школы медиации 6.01.2023, 18:16

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Николай Хотянович

Николая Хотяновича поместили в СИЗО.

В Гродно задержали местного медиатора, директора школы практической медиации. В телеграм-канале, связанном с белорусскими силовиками, появилось видео, на котором сначала появляется печально известный темный микроавтобус с затонированными стеклами, а потом человек «признается» в участии в протестах на камеру, пишет «Зеркало».

В ролике четверо в форме и балаклавах выпрыгивают из микроавтобуса, а затем брутально хватают стоящего возле частного дома мужчину. Еще один силовик стоял рядом с автоматом. Мужчину за руки и ноги уложили лицом в землю, а затем надели наручники и погрузили в машину.

Также с ним сняли «покаянное» видео — на нем на фоне снимков с протестов житель Гродно признается, что участвовал в митингах, «выходил на проезжую часть, негативно высказывался в отношении сотрудников милиции и их семей» в интернете и был подписан на ресурсы, которые власти после массовых протестов стали признавать экстремистскими.

Мужчина на видео — медиатор из Гродно Николай Хотянович. На портале «Медиация Европа-Азия» указано, что он работает в этой сфере с 2015 года, занимается коммерческими, корпоративными и семейными спорами. Как специалист в 2016 и 2017 годах признавался лучшим медиатором года в Минске.

В публикации телеграм-канала силовиков указано, что его поместили в СИЗО.

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